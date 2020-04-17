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Российские истребители за неделю не поднимались на перехват у границ страны

По данным газеты "Красная звезда", воздушную разведку вдоль границ России вели 24 самолета-разведчика и девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю ни разу не поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 самолета-разведчика и девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 356 летных смен на 78 аэродромах.

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