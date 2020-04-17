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Пандемия коронавируса нового типа
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В Нижнем Новгороде начал работу первый медцентр Минобороны для борьбы с пандемией

Министерство обороны до 15 мая собирается построить всего 16 таких центров

ТАСС, 17 апреля. Первый из 16 медицинских центров, возводимых Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией, в пятницу введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом доложил президенту министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

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"Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров", - сообщил Шойгу.

Он уточнил, что строительство аналогичных центров в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске завершится до 30 апреля. Еще восемь центров будут построены до 15 мая.

По словам Шойгу, строительные работы ведутся круглосуточно 29-е сутки, на них задействовано почти 11 тысяч человек и более 540 единиц техники. Центры укомплектуют новейшим медицинским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, томографами, средствами реанимации. Для центров сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Работать в медцентрах будут 2 224 специалиста, прошедших подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии Минобороны. "Предусмотрены комплексы телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в режиме реального времени", - отметил министр. "Общая площадь объектов - почти 115 тысяч кв. м", - добавил Шойгу.

Ранее президент России поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны в свою очередь заверил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест.

О новом медцентре

Замминистра обороны Тимур Иванов доложил Путину по видеосвязи о том, что инфекционный центр Минобороны построили за 28 дней. "В Нижнем Новгороде на территории 422-го военного госпиталя Западного военного округа за 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров", - сказал Иванов. "При создании центра учтены все необходимые требования по лечению новой коронавирусной инфекции", - добавил он.

По словам замминистра, в медицинском центре, предназначенном для оказания помощи по диагностике и лечению больных с различными инфекционными заболеваниями, предусмотрено десять реанимационных палат.

"Подразделения медицинского центра, осуществляющие прием и лечение пациентов, функционально и территориально разделены. Центр обеспечен всеми необходимыми средствами, обеспечивающими инфекционную безопасность медицинского персонала и гражданского населения", - рассказал замминистра обороны. Он отметил, что многофункциональный медицинский центр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Иванов сообщил, что центр будет оказывать помощь на самом высоком технологическом уровне. Также в центре сформирован необходимый запас лекарственных препаратов.

"Штат центра укомплектован в составе 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова", - сообщил замглавы военного ведомства. По его словам, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме и приступили к исполнению своих обязанностей.

В новость были внесены изменения (18:12 мск) добавлены подробности по тексту.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНижегородская областьРостовская областьВолгоградская областьНовосибирская областьСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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