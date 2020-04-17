В Нижнем Новгороде начал работу первый медцентр Минобороны для борьбы с пандемией

ТАСС, 17 апреля. Первый из 16 медицинских центров, возводимых Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией, в пятницу введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом доложил президенту министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

"Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров", - сообщил Шойгу.

Он уточнил, что строительство аналогичных центров в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске завершится до 30 апреля. Еще восемь центров будут построены до 15 мая.

По словам Шойгу, строительные работы ведутся круглосуточно 29-е сутки, на них задействовано почти 11 тысяч человек и более 540 единиц техники. Центры укомплектуют новейшим медицинским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, томографами, средствами реанимации. Для центров сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Работать в медцентрах будут 2 224 специалиста, прошедших подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии Минобороны. "Предусмотрены комплексы телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в режиме реального времени", - отметил министр. "Общая площадь объектов - почти 115 тысяч кв. м", - добавил Шойгу.

Ранее президент России поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны в свою очередь заверил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест.

О новом медцентре

Замминистра обороны Тимур Иванов доложил Путину по видеосвязи о том, что инфекционный центр Минобороны построили за 28 дней. "В Нижнем Новгороде на территории 422-го военного госпиталя Западного военного округа за 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров", - сказал Иванов. "При создании центра учтены все необходимые требования по лечению новой коронавирусной инфекции", - добавил он.

По словам замминистра, в медицинском центре, предназначенном для оказания помощи по диагностике и лечению больных с различными инфекционными заболеваниями, предусмотрено десять реанимационных палат.

"Подразделения медицинского центра, осуществляющие прием и лечение пациентов, функционально и территориально разделены. Центр обеспечен всеми необходимыми средствами, обеспечивающими инфекционную безопасность медицинского персонала и гражданского населения", - рассказал замминистра обороны. Он отметил, что многофункциональный медицинский центр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Иванов сообщил, что центр будет оказывать помощь на самом высоком технологическом уровне. Также в центре сформирован необходимый запас лекарственных препаратов.

"Штат центра укомплектован в составе 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова", - сообщил замглавы военного ведомства. По его словам, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме и приступили к исполнению своих обязанностей.

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