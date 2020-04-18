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Источники: ракетный крейсер "Москва" в конце лета отправят в Средиземное море

Крейсер уйдет в средиземноморскую зону для выполнения задач в составе постоянной российской эскадры

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" в конце лета планируется отправить в Средиземное море, где он войдет в состав постоянного соединения ВМФ России. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"20 апреля "Москва" встанет в док предприятия "Ремкор" на финальный этап ремонта, полностью восстановить техническую готовность корабля планируется к июлю. Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Черном море и в августе корабль должен отправиться в дальний поход в Средиземное море", - сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил сроки завершения ремонта корабля и уточнил, что "крейсер уйдет в средиземноморскую зону для выполнения задач в составе постоянной российской эскадры".

В главкомате ВМФ отказались комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Три года у пирса

"Москва" возглавляла оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море с сентября 2015 до января 2016 года. В частности, крейсер своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. После возвращения в начале 2016 года в Севастополь крейсер длительное время оставался у пирса. Отдельные СМИ сообщали, что из-за нехватки средств на восстановление технической готовности поднимается вопрос об утилизации корабля. Ремонт "Москвы" начался со второй половины 2018 года, в июне 2019 года крейсер совершил выход в море для проверки работы энергетической установки.

В начале 1990-х годов крейсер "Москва" (носивший тогда название "Слава") также мог попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое текущее имя.

Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы более 700 км разработки реутовского "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактические ракетное вооружение").

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