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СМИ: системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза

Как отмечается в материале газеты "Красная звезда", их поступление на вооружение ВКС и ВМФ запланирована на ближайшее время

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Поступление на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 повысит эффективность защиты страны от крылатых ракет в четыре раза. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете "Красная звезда".

"В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и ВМФ, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза", - сказано в материале.

В декабре 2019 года в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей", разработавшем комплекс, сообщили о передаче Вооруженным силам первого комплекта комплекса. В начале этого года он поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где идет его освоение и подготовка учебно-материальной базы для подготовки военных специалистов.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

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Россия
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