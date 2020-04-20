Тренировавшиеся в Алабине парадные расчеты поместят на двухнедельный карантин

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие парадных расчетов возвращаются с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации, где будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации <...> По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что все транспортные средства, а также железнодорожные вагоны, задействованные в перевозке личного состава в пункты постоянной дислокации, будут дезинфицированы для недопущения возникновения и распространения вирусных инфекций. "Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты", - отмечается в сообщении.

Участвовавшую в тренировках парада военную технику после проведения техобслуживания оставили на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа, добавили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса.