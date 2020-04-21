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Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ до конца 2020 года

Корабль проходит испытания в Новороссийске

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний, сообщил во вторник представитель ВМФ России.

"Согласно контракту, по завершении испытаний патрульный корабль "Павел Державин" будет передан ВМФ России до конца 2020 года", - уточнил он.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). На них впервые в России реализован модульный принцип конструкции. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать конвои, выполнять антипиратские задачи. В качестве штатного вооружения патрульные корабли этого проекта оснащены 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

"Павел Державин" - третий по счету и второй серийный корабль проекта 22160. Головной и первый серийный корабли были построены на Зеленодольском судостроительном заводе. Они вошли в состав Черноморского флота.

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