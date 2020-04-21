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Пандемия коронавируса нового типа

Военные России и Италии начнут дезинфекцию медучреждений в провинции Брешия 22 апреля

Администрации городов и представители здравоохранения помогут в организации этой работы

БЕРГАМО /Италия/, 21 апреля. /ТАСС/. Российские и итальянские военные 22 апреля проведут дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в трех городах итальянской провинции Брешия. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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"22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешия. В первый день оказания помощи будет проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в трех городах провинции", - говорится в сообщении.

Генеральный директор управления здравоохранения Брешия Клаудио Силео отметил, что в провинции около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки. Он уточнил, что администрации городов и представители здравоохранения помогут в организации этой работы.

Ранее генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде сообщил ТАСС, что российский военно-медицинский контингент, прибывший в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, приступает к обработке объектов в провинции Брешия.

Власти другой северной области Италии - Пьемонта, где также не удается сдержать распространение коронавируса, обратились с просьбой о направлении российских специалистов. Соответствующий документ был направлен в Департамент гражданской защиты, где должно приниматься решение.

Российская помощь Италии

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 179 тыс. случаев заражения, более 47 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23,5 тыс., в том числе 12 тыс. летальных исходов зафиксировано в Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр пандемии.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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