Российские военные 22 апреля начнут дезинфекцию объектов Минобороны Абхазии

СУХУМ, 21 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие совместно с абхазскими коллегами приступят в среду к дезинфекции объектов Минобороны Абхазии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе военного ведомства кавказской республики.

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На днях в Абхазию прибыли специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

"Во вторник в Министерстве обороны Абхазии прошла рабочая встреча руководства оборонного ведомства, посольства России в Абхазии и офицеров Министерства обороны России. Обсуждались вопросы совместной деятельности по борьбе с коронавирусом представителей оборонных ведомств Абхазии и России. Первым объектом Минобороны Абхазии, где будет проведена дезинфекция, станет центральный военный госпиталь в Агудзере", - рассказал пресс-секретарь ведомства Роланд Джоджуа.

По его словам, 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем готовы к проведению дезинфекции объектов и учреждений Министерства обороны Абхазии. Джоджуа отметил, что исполняющий обязанности министра обороны Абхазии генерал-полковник Беслан Цвижба поблагодарил российскую сторону за содействие в решении вопросов, связанных с пандемией.

С 20 апреля в Абхазии завершилось чрезвычайное положение, но карантин продлен до 1 мая. В настоящее время в республике три выявленных случая заражения коронавирусом. Все пациенты помещены в Гудаутскую инфекционную больницу, двое из них уже чувствуют себя удовлетворительно. Отрицательная динамика наблюдается у пожилой женщины 1925 года рождения.