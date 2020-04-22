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75-летие Победы

Шойгу проинспектировал строительство главного храма ВС России

В настоящее время специалисты там работают круглосуточно и завершают внутреннюю и внешнюю отделку храма

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход строительства главного храма Вооруженных сил РФ, который возводится в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот".

Как рассказали в военном ведомстве, в настоящее время специалисты работают круглосуточно и завершают внутреннюю и внешнюю отделку храма. "Нижний (малый) храм уже готов полностью, отделка выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, в ходе осмотра Шойгу обсудил с главным архитектором, художниками и скульпторами проводимые работы по художественно-архитектурному убранству верхнего храма. "В настоящее время работа мастеров практически завершена. Впервые в истории центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Уникальная отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили уникальные своды храма Победы, собранные из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Министр обороны также осмотрел уникальный музейный комплекс "Дорога Памяти" и ознакомился с музеем под открытым небом "Поле Победы", который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии Германии и началось победоносное контрнаступление советских войск.

Храм Победы и музей "Дорога памяти", где будут собраны фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров, будут готовы к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия75-летие Победы
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