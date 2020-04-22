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Генштаб ВС России и командование НАТО обсудили "представляющие взаимный интерес" вопросы

Переговоры проходили по телефону

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел в среду по телефону переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

6 февраля Герасимов в ходе рабочего визита в Баку обсудил с Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон. Уолтерс и Герасимов также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности и ситуации в кризисных регионах мира. Тогда стороны договорились сохранять линии коммуникации.

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