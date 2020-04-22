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Минобороны признало арктический поход судна "Алтай" одним из главных успехов 2019 года

В частности, во время экспедиции в бухте Визе возле полуострова Матусевича острова Северный Новой Земли были открыты пять новообразованных из-за таяния ледника островов

МУРМАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне "Алтай", проходившая во взаимодействии с Русским географическим обществом, была внесена в число выдающихся достижений Вооруженных сил России по итогам 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба флота

"Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа объявлена рекордом Вооруженных сил РФ. Экспедиция проходила во взаимодействии с Русским географическим обществом по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в период с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Ее участники преодолели около 4,5 тысячи миль в морях Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

По информации флота, гидрографическая группа, действовавшая на судне, выполнила 4,5 тыс. км съемки рельефа дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических и две грунтовые станции. Гидрографы осмотрели с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков, определили координаты 14 географических точек в разных частях архипелага, что позволило нести корректуру в лоции Баренцева и Карского морей, а также в морские пособия и навигационные карты.

"Во время экспедиции в бухте Визе возле полуострова Матусевича острова Северный Новой Земли были открыты пять новообразованных из-за таяния ледника островов. Площадь наибольшего из них составила 53 тыс. квадратных метров. Переквалифицирован в остров полуостров Литтрова, ранее соединявшийся растаявшим ледником с островом Галля, образовавшийся пролив также был обследован и промерен. Возле острова Ева-Лив был подтвержден факт разрушения полуострова Месяцева, отмечена устойчивость существования (на протяжении более пяти лет) нового острова в заливе Гунтера", - уточняется в сообщении.

Как сообщили на флоте, также во время экспедиции в проливе Кембридж архипелага Земля Франца-Иосифа была уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 632 метра, а также начаты два исторических эксперимента: моряки отправили восемь писем бутылочной почтой в Баренцево море и заложили продуктовое депо на несколько десятилетий для оценки возможности хранения консервированных продуктов в открытом грунте.

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