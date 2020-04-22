Путин наделил Генштаб полномочиями определять требования к экспортной военной технике

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями утверждать тактико-технические требования к экспортным вооружениям и военной технике, их комплектации, а также разрешенные для экспорта положения исследований и разработок, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации документа.

Согласно указу, Генштаб "утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию продукции военного назначения, а также основные положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта".

Документ вступает в силу со дня подписания.