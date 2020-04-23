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Источник сообщил, что Россия проведет еще около 10 испытательных стрельб "Цирконом"

Пуски планируется выполнить с двух носителей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия проведет в рамках госиспытаний еще около 10 запусков новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"До завершения госиспытаний комплекса "Циркон" планируется выполнить еще около десятка пусков гиперзвуковой ракеты с двух носителей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, стрельбы пройдут в 2020-2021 годах. "Примерно 7-8 пусков по наземным и морским мишеням запланированы с борта фрегата "Адмирал Горшков" и 2-3 запуска будут выполнены с подлодки "Северодвинск", из них как минимум один - из подводного положения", - уточнил источник.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

"Циркон"

В военном ведомстве РФ о планах создать гиперзвуковую ракету "Циркон" сообщили еще в 2011 году. Первые стрельбы ракетой в рамках летных испытаний, по данным СМИ, начались в 2015 году. С корабля "Циркон" впервые применили в начале этого года (по другим данным - в конце прошлого): головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" запустил ракету на дальность свыше 500 км.

"Циркон" имеет максимальную скорость полета примерно в 9 скоростей звука и должен поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Такие данные привел в 2019 году президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ракеты "Циркон" можно применять из стандартных пусковых установок универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С-14, то есть таких же, которые используются для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". В перспективе "Цирконом" могут вооружаться все современные корабли и подлодки с УКСК.

Как сообщил ранее другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, завершить государственные испытания "Циркона" планируется в 2021 году, принять ракету на вооружение в 2022 году.

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