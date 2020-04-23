Минобороны: более 150 камер отслеживают создание строящихся по поручению Путина медцентров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Национальный центр управления обороной (НЦУО) России при помощи более 150 камер высокого разрешения круглосуточно в режиме реального времени контролирует ход строительства 15 медицинских центров, возводимых по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"На всех строительных площадках развернуто более 150 видеокамер высокого разрешения, обеспечивающих качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях", - сообщили в военном ведомстве.

На стройплощадках ведется входной контроль поставок металлических балок, цемента, стройматериалов, медицинского оборудования. Кроме того, специалисты берут пробы бетонной смеси, инертных материалов, кирпича и металлических элементов каркаса здания. При монтаже конструкций все сварочные швы проверяются специальными приборами.

"Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством", - подчеркнули в ведомстве. При этом, добавили в Минобороны, темпы строительства растут - число рабочих на площадках составляет уже 12 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

В медцентрах будет оказываться весь спектр специализированной медпомощи. Они будут оснащены современной медтехникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентгеновским оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии.