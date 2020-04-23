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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов

Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Александр Фисун освобожден от должности после заражения курсантов коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, Фисун "написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию".

По данным Минобороны, несмотря на все меры, в академии "были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов". "С учетом данного факта по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности", - указали в ведомстве.

В то же время в министерстве подчеркнули, что в академии с началом пандемии на протяжении двух месяцев практически в круглосуточном режиме принимались меры, чтобы не допустить заболевания военнослужащих и сотрудников учебного заведения. "На базе академии был развернут специализированный инфекционный центр для оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам в полном объеме. Были подготовлены специальные отделения и лаборатории для проведения обсервационных мероприятий", - отметили в Минобороны.

Кроме того, там был создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры.

Ранее в министерстве сообщили, что заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета, не уточняя точное число заразившихся, а также у 55 курсантов других факультетов учебного заведения.

Бывший начальник академии

Фисун руководил академией с февраля 2018 года. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Имеет более чем двадцатилетний опыт клинической работы, автор более 350 научных работ.

До 2016 года занимал должность начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина вместе с рядом должностных лиц, избиравшихся в состав Российской академии наук вопреки рекомендациям главы государства.

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