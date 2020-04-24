CМИ: российские истребители дважды за неделю поднимались на перехват у границ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграниц РФ два подъема истребителей. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в издании.

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вел 21 самолет-разведчик и шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 244 летные смены на 72 аэродромах.