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Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем

В Минобороны уточнили, что после изменения иностранным самолетом курса полета от государственной границы России истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач
Сопровождение F-16 российскими истребителями
© Пресс-служба Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 поднялись в небо для идентификации и сопровождения самолета F-16 бельгийских ВВС. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Балтийского флота.

"Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после изменения иностранным самолетом курса полета от государственной границы Российской Федерации истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

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