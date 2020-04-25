Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 поднялись в небо для идентификации и сопровождения самолета F-16 бельгийских ВВС. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Балтийского флота.

"Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после изменения иностранным самолетом курса полета от государственной границы Российской Федерации истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.