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75-летие Победы

Российские десантники впервые в мире прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

Этот прыжок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ по приказу министра обороны Сергея Шойгу впервые в мире выполнили групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 тыс. м. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

"Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 м с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал", - сказал Евкуров, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Замминистра уточнил, что операция была проведена по прямому поручению Шойгу. Десантники, добавил Евкуров, использовали "парашютную систему специального назначения нового поколения". Как отметили в Минобороны, кроме новых парашютов военные опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование. Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76.

Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

Евкуров сообщил, что такие учения будут проходить "ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения". Он пояснил, что "летние" условия за Полярным кругом имеют свои особенности и требуют от всех категорий военнослужащих специальных знаний и навыков, так как действовать придется в условиях отсутствия дорог, обилия водоемов и болот и множества других факторов.

Ход учений на Земле Александры

На прошедших в Арктике учениях высотное десантирование стало начальным эпизодом, в рамках которого группа десантников выбросилась в районе архипелага Земля Франца-Иосифа из летевших на высоте 10 км самолетов Ил-76. Группа приземлились на острове Земля Александры. В их задачу входило обеспечить площадку приземления для высадки основных сил, представленных разведчиками ВДВ, прыгавшими позже с высоты 2 км.

Затем десантники совместно с тактической группой Северного флота провели разведку в направлении мысов Нимрод и Бабушкино с использованием беспилотников и обнаружили лагерь диверсионных групп условного противника. По переданным координатам условный лагерь был накрыт ударом штурмовой авиации. Десантники и спецназ завершили "уничтожение" противника из штатного стрелкового оружия.

При марше в район эвакуации также была бы проведена тренировка по выживанию в условиях Арктики с постройкой укрытий из снега. Были опробованы опытные образцы машин жизнеобеспечения - двухзвенные тягачи ДТ-30ПМ.

В настоящее время участвовавшие в учениях силы вернулись в пункты постоянной дислокации.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрктика сегодня75-летие Победы
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