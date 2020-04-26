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Экипажи тяжелых самолетов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике

Они выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на архипелаге Земля Франца Иосифа

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили десантирование подразделений ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и отработали посадку Ил-76 на архипелаге Земля Франца Иосифа. Об этом сообщили сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты 10 тыс. м в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа", - сказали в Минобороны.

' Минобороны России/YouTube'

Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, высотное десантирование в арктических широтах проводится впервые за всю историю российской авиации. "Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было мало исследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА [военно-транспортной авиации] провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно экипажи отработали полеты на высоте 10 тыс. м на соответствующих режимах", - сказал он.

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По его словам, в ходе таких тренировок было проанализировано поведение самолета, его управляемость, работа авиационной техники и силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Бенедиктов пояснил, что выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж и штурманскую службу, так как полет выполнялся над безориентирной местностью при отсутствии наземных средств навигации.

"При этом необходимо было выдержать все параметры полета и выйти точно в назначенную зону десантирования строго в назначенное время с учетом изменчивой, неустойчивой погоды и ветрового режима", - отметил он. Он рассказал, что также с самолетов Ил-76 были десантированы грузы общей массой около 18 тонн с высоты 1,8 тыс. метров.

"По итогам выполнения высотного десантирования летный состав ВТА в очередной раз доказал, что полностью готов к выполнению всех поставленных задач по предназначению, а авиационная техника, стоящая на вооружении, доказала свои высокие качества", - подчеркнул командующий.

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