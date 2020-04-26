Свыше 10 тыс. захоронений бойцов Красной Армии находятся на территории 47 стран

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. захоронений бойцов Красной Армии времен Второй мировой войны находятся на территории 47 стран. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Вдумайтесь в такую цифру - нам известно о 10 тыс. 348-ми захоронениях. Они расположены на территории 47 иностранных государств", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, в память о погибших бойцах "нам уже удалось привезти в Москву по горсти земли с 1335 мест воинских захоронений, расположенных в 43 государствах".

"30 апреля в городе-Герое Минске наши белорусские друзья планируют в торжественной обстановке передать российскому военному атташе землю с 6807 мест захоронений, находящихся на белорусской земле", - сказал он.

"К сожалению, пандемия коронавируса вынудила приостановить нас. Но она (эта работа) все равно будет доведена до конца. Это - наш долг", - подчеркнул он.

Говоря о строящемся в парке "Патриот" главном храме Вооруженных Сил, Фомин отметил, что "он возводится в память о всех, кто воевал с фашизмом, кто приближал Победу. Его предназначение - сохранение духовной памяти о Великой Победе, вклад в достижение которой внесли многие народы, живущие на разных континентах. И мы не делим на тех, кто сделал для Победы в той войне больше, а кто меньше".

О Храме ВС

По словам Фомина, главный храм Вооруженных сил РФ неразрывно связан с Музейным комплексом "Дорога Памяти". Идея создания храма и Музейного комплекса заключалась в том, чтобы предоставить возможность родственникам павших и умерших героев прийти и поклониться своему предку, испытать чувство гордости за неоценимый вклад представителя своей семьи в дело Великой Победы, рассказать об этом своим детям, внукам, правнукам, друзьям.

А еще уникальный храмовый комплекс продемонстрирует всему миру отношение России к сохранению исторической памяти, считает заместитель министра обороны РФ. Это очень важно, особенно на фоне той "исторической амнезии", которая уже поразила политическую элиту некоторых стран.