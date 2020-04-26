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Пандемия коронавируса нового типа
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Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в армии России

Также заболели более 240 гражданских служащих
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [анализа на коронавирус]", - сообщается в документе.

В бюллетене уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

По данным ведомства, также более 240 гражданских служащих ВС РФ инфицированы коронавирусом. 

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ - 245 человек, которые проходят лечение", - говорится в документе.

В бюллетене уточняется, что 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33 - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 - изолированы на дому. Также 12 человек находятся в домах отдыха Минобороны.

Также около 200 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений МО РФ заражены коронавирусной инфекцией. 

"Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 192 человека, из которых 8 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России" - отмечается в бюллетене.

Помимо этого, в изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся 9 человек. Также 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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