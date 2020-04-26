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Пандемия коронавируса нового типа

Отправка призванных на срочную службу начнется после 20 мая

Как сообщили в Минобороны РФ, призывные комиссии начнут работать после 6 мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Отправка новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за нынешней эпидемической ситуации начнется после 20 мая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье бюллетене Минобороны РФ.

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"По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации <...> комиссии (призывные) начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Все сотрудники и медицинский персонал военных комиссариатов обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами. Изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно, с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств.

Призывников в период призыва и в пути следования к местам прохождения службы будут сопровождать офицеры, они будут обеспечены медицинскими масками и необходимыми медикаментами. Каждый призывник перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции. Все военные комиссариаты обеспечены необходимым количеством масок и тест-систем.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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