Взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо обезвредят к концу апреля

АЛЕППО /Сирия/, 27 апреля. /ТАСС/. Взрывоопасные предметы, оставленные в районе Лерамун города Алеппо, будут обезврежены к концу апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.

"Надеемся, что до конца месяца этот район будет полностью освобожден от взрывоопасных предметов и люди придут налаживать мирную жизнь", - сказал он, уточнив, что на территории 50 на 50 м военные находят от 18 до 25 таких предметов.

Полюхович рассказал, что еще два месяца назад в Лерамуне проходили активные боевые действия. По его словам, район был особенно важен для Алеппо, так как здесь находилась автобусная станция, "которая обеспечивала полностью весь город". Глава районов Лерамун и Халидия Ибрагим Осман поблагодарил российских специалистов за помощь. "Владельцы предприятий хотят уже приступить к ремонту своих цехов, но без разминирования этого делать нельзя. Сирийские саперы здесь работают, но без наших русских друзей, конечно, мы бы не справились", - отметил он.

Член исполнительного совета Алеппо Тахир аль-Халиф в свою очередь рассказал, что вместе с российскими специалистами в городе работают сирийские строители. Они разбирают завалы, чтобы мирные жители могли вернуться к своей работе. По его словам, в городе работает специальная комиссия, которая оценивает, можно ли восстановить разрушенные после бомбежек и обстрелов здания. Некоторые придется сносить полностью и отстраивать заново. "Алеппо был, можно сказать, крупнейшим промышленным городом на Ближнем Востоке. Люди здесь стараются продолжать свою жизнь, будем ремонтировать", - добавил аль-Халиф.

В городе саперы находят авиабомбы, неразорвавшиеся фугасы и артиллерийские снаряды, а также много кустарных боеприпасов.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, всего в Сирии разминировано почти 3 тыс. гектаров территории, 3112 зданий, 273,4 км дорог. Саперы нашли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов, из которых 5,4 тыс. - самодельные. Кроме того, в провинции Алеппо уже началось техобслуживание системы питьевого водоснабжения в освобожденных от террористов восточных пригородах.