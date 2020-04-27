{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо обезвредят к концу апреля

Начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович рассказал, что на территории 50 на 50 м военные находят от 18 до 25 таких предметов

АЛЕППО /Сирия/, 27 апреля. /ТАСС/. Взрывоопасные предметы, оставленные в районе Лерамун города Алеппо, будут обезврежены к концу апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.

"Надеемся, что до конца месяца этот район будет полностью освобожден от взрывоопасных предметов и люди придут налаживать мирную жизнь", - сказал он, уточнив, что на территории 50 на 50 м военные находят от 18 до 25 таких предметов.

Полюхович рассказал, что еще два месяца назад в Лерамуне проходили активные боевые действия. По его словам, район был особенно важен для Алеппо, так как здесь находилась автобусная станция, "которая обеспечивала полностью весь город". Глава районов Лерамун и Халидия Ибрагим Осман поблагодарил российских специалистов за помощь. "Владельцы предприятий хотят уже приступить к ремонту своих цехов, но без разминирования этого делать нельзя. Сирийские саперы здесь работают, но без наших русских друзей, конечно, мы бы не справились", - отметил он.

Член исполнительного совета Алеппо Тахир аль-Халиф в свою очередь рассказал, что вместе с российскими специалистами в городе работают сирийские строители. Они разбирают завалы, чтобы мирные жители могли вернуться к своей работе. По его словам, в городе работает специальная комиссия, которая оценивает, можно ли восстановить разрушенные после бомбежек и обстрелов здания. Некоторые придется сносить полностью и отстраивать заново. "Алеппо был, можно сказать, крупнейшим промышленным городом на Ближнем Востоке. Люди здесь стараются продолжать свою жизнь, будем ремонтировать", - добавил аль-Халиф.

В городе саперы находят авиабомбы, неразорвавшиеся фугасы и артиллерийские снаряды, а также много кустарных боеприпасов.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, всего в Сирии разминировано почти 3 тыс. гектаров территории, 3112 зданий, 273,4 км дорог. Саперы нашли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов, из которых 5,4 тыс. - самодельные. Кроме того, в провинции Алеппо уже началось техобслуживание системы питьевого водоснабжения в освобожденных от террористов восточных пригородах.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Российские военные провели дезинфекцию в итальянской провинции Брешия
Местные власти поблагодарили российских специалистов и пообещали, что их поступок не будет забыт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС