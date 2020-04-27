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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные провели дезинфекцию в итальянской провинции Брешия

Местные власти поблагодарили российских специалистов и пообещали, что их поступок не будет забыт

БЕРГАМО /Италия/, 27 апреля. /ТАСС/. Мэр итальянского города Понтольо в провинции Брешия Алессандро Сегрецио поблагодарил российских специалистов, прибывших для проведения дезинфекции пансионата для пожилых людей. Он подчеркнул важность проводимых мероприятий, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь. Жители других городов отметили, что русские мало говорят, но много делают" - сказал Сегрецио.

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В свою очередь мэр коммуны Палаццоло-суль-Ольо Габриелле Дзанни, встречая российских военных специалистов, подчеркнул важное значение таких работ и пообещал, что этот поступок не будет забыт: "Для нас ваша помощь очень много значит. И вообще, в этом пансионате находятся жители нашего города, люди пожилые и слабые, и ваша профессиональная помощь очень важна. Мы очень ценим ее и бесконечно вас благодарим. Для меня это в первую очередь признак солидарности между нашими странами. Мы не ожидали подобной помощи от вас, но мы очень благодарны вам за нее <...>".

Дон Паоло Сальвадоре, священник и настоятель дома для пожилых людей Don F. Cremona, также сказал, что "в коммуне рады приезду россиян". "Потому что, как вы знаете, несколько недель назад у нас начались сложности с персоналом, попросту говоря, его не хватает, и ваша помощь является знаком международной солидарности. Вы знаете, я был в России, и, да, она далеко. Но расстояние между странами становится короче, потому что у вас есть сердце", - сказал он.

Джузеппе Мондини, директор дома престарелых, подчеркнул важность проводимых мероприятий. "Да, мы ждали вас, потому что нуждались в вашей помощи. Также я должен сказать, что вирус, который поразил всю Европу, показал, что все народы и все люди одинаковы. И ваша помощь очень, очень важна для нас", - отметил он.

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ-защиты вооруженных сил Италии провели также дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-супль"Олье и Колонье.

О помощи Минобороны России

Всего российскими военными эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий и сооружений, более 680 тыс. кв. м внутренних помещений и более 135 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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