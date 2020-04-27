{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные обработали в Сербии 30 объектов

Они также приняли участие в лечении 22 пациентов

БЕЛГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты за сутки обработали 30 объектов в городах Белград, Нови-Сад, Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина. Врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов в четырех сербских городах, сообщили в Минобороны России в понедельник.

На эту тему
Российские врачи спустя 100 лет снова спасают сербский город Валево от эпидемии

Созданный с первого дня работы российского сводного отряда в Сербии оперативный штаб, куда стекается вся информация, не только фиксирует результаты специальной обработки, но и организует и координирует действия всех военнослужащих на территории Сербии. Здесь принимают решения по направлению врачебно-сестринских бригад для помощи сербским врачам.

"Четыре бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных коронавирусом, в больницах городов Белград, Чуприя, Лесковац и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Крушевац, Бор и Крагуевац", - рассказали в МО РФ.

Российские офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени отслеживают ситуацию с коронавирусной инфекцией в Сербии. Взаимодействуя напрямую с сербским кризисным штабом, министерствами обороны и здравоохранения страны, офицеры штаба оперативно реагируют на все изменения обстановки, определяют объекты и выстраивают график работы специалистов РХБ защиты по обработке медучреждений в городах, где сложилась наиболее сложная ситуация.

Комплекс мероприятий

Всего российский сводный отряд провел обработку на 110 объектах в 23 городах Сербии. В том числе обработано около 240 зданий и сооружений общей площадью более 1,1 млн. кв. м, 59 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 410 тыс. кв. м.

Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Военкоматы ЦВО получили около 700 тыс. масок для проведения весеннего призыва
Средства индивидуальной защиты направили примерно в 500 военкоматов округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС