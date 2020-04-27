Российские военные обработали в Сербии 30 объектов

БЕЛГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты за сутки обработали 30 объектов в городах Белград, Нови-Сад, Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина. Врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов в четырех сербских городах, сообщили в Минобороны России в понедельник.

Созданный с первого дня работы российского сводного отряда в Сербии оперативный штаб, куда стекается вся информация, не только фиксирует результаты специальной обработки, но и организует и координирует действия всех военнослужащих на территории Сербии. Здесь принимают решения по направлению врачебно-сестринских бригад для помощи сербским врачам.

"Четыре бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных коронавирусом, в больницах городов Белград, Чуприя, Лесковац и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Крушевац, Бор и Крагуевац", - рассказали в МО РФ.

Российские офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени отслеживают ситуацию с коронавирусной инфекцией в Сербии. Взаимодействуя напрямую с сербским кризисным штабом, министерствами обороны и здравоохранения страны, офицеры штаба оперативно реагируют на все изменения обстановки, определяют объекты и выстраивают график работы специалистов РХБ защиты по обработке медучреждений в городах, где сложилась наиболее сложная ситуация.

Комплекс мероприятий

Всего российский сводный отряд провел обработку на 110 объектах в 23 городах Сербии. В том числе обработано около 240 зданий и сооружений общей площадью более 1,1 млн. кв. м, 59 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 410 тыс. кв. м.

Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных коронавирусом.