В Хабаровском крае увеличили почти до 1,2 тыс. число строителей медцентра Минобороны

ХАБАРОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Число строителей, которые возводят многофункциональный медцентр Минобороны в Хабаровском крае, увеличено почти на 300 человек до почти 1,2 тыс. специалистов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Ранее президент Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест, правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

"В Восточном военном округе в поселке Анастасьевка на строительстве многофункционального медицинского центра количество строителей увеличено и составляет 1 195 человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе ВВО ТАСС уточнили, что ранее на строительстве было задействовано около 900 рабочих.

Сейчас завершаются работы по устройству основания, утеплению, армированию фундаментной плиты и бетонированию галереи. Строительство ведется одновременно на каждом из участков. Основные усилия направлены на монтаж окон и кровли здания, монтаж внутренних инженерных сетей.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.