Военкоматы ЦВО получили около 700 тыс. масок для проведения весеннего призыва

ТАСС, 27 апреля. Около 700 тыс. защитных медицинских масок передано в военные комиссариаты Центрального военного округ (ЦВО) для проведения мероприятий весеннего призыва, сообщила в понедельник пресс-служба округа, уточнив, что защитные маски поступили примерно в 500 военкоматов.

"Для обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты ЦВО также поставлено около 400 бесконтактных термометров и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приемные комиссии военкоматов Центрального военного округа начнут работать с 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая. В пресс-службе ЦВО уточнили, что военкоматы округа отправят в войска 52 тыс. человек.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.