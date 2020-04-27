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Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны

В Миноборны уточнили, что учебная программа этого года выполнена полностью
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны. Об этом сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

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В министерстве уточнили, что во всех довузовских образовательных организациях ведомства учебный год завершится до 30 апреля, а в вузах до 5 мая. "Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года", - добавили в Минобороны.

Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае. Все воспитанники довузовских учреждений, за исключением находящихся на карантине, будут отправлены в места проживания. Тех, кто сейчас находится на карантине, отправят по домам сразу после его завершения.

В воскресенье в бюллетене Минобороны сообщалось, что в довузовских учреждениях ведомства коронавирусной инфекцией заразились 192 преподавателя и воспитанника, из них восемь проходят лечение в военных госпиталях. Кроме того, в изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся девять. Еще 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны.

Кроме того, заразились коронавирусом 779 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах. Из них лечение в госпиталях Минобороны проходят 304 человека, еще 354 находятся в изоляторах по месту службы. Девять человек лечатся в гражданских медицинских учреждениях, изолированы на дому 112 человек. Их состояние здоровья нормальное, без симптомов.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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