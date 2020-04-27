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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в армии выросло до 901

На 26 апреля в армии было 847 случаев заражения
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число выявленных в Вооруженных силах РФ случаев заражения коронавирусом увеличилось до 901. Об этом говорится в бюллетене Минобороны.

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По состоянию на 26 апреля в армии было 847 случаев заражения.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 27 апреля установлен 901 военнослужащий с положительным результатом", - отмечается в документе. В том числе в тяжелом состоянии находятся два человека, один из них на ИВЛ, он доставлен в Москву, в состоянии средней тяжести - 12 военных, остальные - без симптомов заболевания.

324 заболевших проходят лечение в госпиталях Минобороны, 176 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - шесть человек. Еще 395 человек изолированы на дому.

Заразившиеся курсанты

Число военнослужащих, курсантов и слушателей в вузах Минобороны выросло за сутки выросло с 779 до 963 человек. Из них в госпиталях Минобороны лечатся 313 человек, в изоляторах по месту службы - 525 человек, в гражданских медучреждениях - девять человек, в изоляции на дому - 116 человек. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны количество преподавателей и воспитанников с положительными результатам тестирования составило 271 человек. 12 из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 66 - в изоляторах учебных заведений, девять человек лечатся в гражданских медучреждениях. 184 человека находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное.

Гражданский персонал

Также 254 гражданских служащих военного ведомства заражены коронавирусом. Из них 29 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 33 человека, изолированы на дому - 181 человек. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 11 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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