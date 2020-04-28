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Источник: атомную подлодку "Вепрь" передадут Северному флоту в июне

Ранее сообщалось, что субмарина возвратится в состав ВМФ в апреле

ТАСС, 28 апреля. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Вепрь" проекта 971 шифр "Щука-Б" Северного флота завершила испытания после ремонта и модернизации, ее передача флоту ожидается в июне. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"АПЛ "Вепрь" полностью завершила программу испытаний. Субмарина вернулась на судоремонтный завод "Нерпа" для устранения замечаний. Эта работа продлится примерно месяц, затем, после краткого докования, в начале июня она будет передана флоту", - сказал собеседник агентства.

В Центре судоремонта "Звездочка", куда входит завод "Нерпа", не стали комментировать ТАСС информацию от источника.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что "Вепрь" вернется в состав ВМФ в апреле.

АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" (входит в ОСК) и был передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

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