Авиация РФ проводит патрулирование в районе турецкой операции в сирийской Хасеке

ЭЛЬ-ХАСЕКЕ /Сирия/, 28 апреля. /ТАСС/. Российские вертолетчики проводят воздушное патрулирование в районе проведения турецкой операции "Источник мира" в провинции Хасеке в Сирии, следя за образованием групп членов незаконных формирований, рассказал журналистам командир экипажа ударного вертолета Ми-35.

"Цель маршрута - отслеживание, чтобы не было скопления отдельных пикапов, автомобилей незаконных формирований. Чтобы был порядок на трассе М-4, на сирийско-турецкой границе", - сказал командир.

Патрулирование ведется парой вертолетов. Основную задачу выполняет военно-транспортный Ми-8, в котором оборудовано пять огневых точек. Каждый из пяти бойцов отвечает за свою зону видимости. Их прикрывает ударный Ми-35. Патрулирование идет на высоте 50 м, чтобы не встретиться с искусственными и естественными препятствиями. Всего полет длится два часа, после этого в небо поднимаются другие вертолеты.

За время патрулирования экипажи наблюдали по большей части гражданский автотранспорт, а также две бронемашины с американскими флагами. За военнослужащими США, как признается командир экипажа, российские экипажи просто наблюдают. "На данном участке практически все чисто, никаких разрушений, воронок, следов применения авиационного вооружения", - отмечает командир.

Совместное патрулирование проводится в рамках договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписавших от 22 октября 2019 года в Сочи меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в предыдущие сутки силы армейской авиации провели одно воздушное патрулирование по маршруту с аэродрома Эль-Камышлы. Кроме того, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по одному маршруту в провинции Алеппо. Также подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.