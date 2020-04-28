Четыре военных корабля выведут в Неву в Петербурге на День Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Четыре корабля Балтийского флота пришвартуют у набережных Невы в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа.

"В ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне корабли поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъем государственного флага Российской Федерации, военно-морского флага и Знамени Победы", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

В Неву выведут корабли Ленинградской военно-морской базы: учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", базовый тральщик "Павел Хенов" и противодиверсионный катер "Нахимовец".

Кроме того, в торжественных мероприятиях будет задействован крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке в акватории Невы. "Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне на борту крейсера "Аврора". Звуковещательные установки кораблей осуществят трансляцию мелодий военных лет", - отметили в пресс-службе.

При этом в округе подчеркнули, что граждан на борт кораблей не пустят из-за ограничений, которые установлены в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в Западном военном округе сообщили, что на День Победы в небе над 12 городами на территории округа пролетят самолеты и вертолеты, а еще в шести городах, включая Москву и Санкт-Петербург, состоятся праздничные артиллерийские салюты.