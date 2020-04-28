Ту-22 над северными морями сопроводили истребители F-16 ВВС Норвегии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Продолжительность полета (бомбардировщиков РФ - прим. ТАСС) составила более четырех часов", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что летчики дальней авиации РФ регулярно осуществляют полеты над Северным Ледовитым и Тихим океанами, а также над Черным и Балтийским морями. При этом все они "выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", добавили в министерстве.