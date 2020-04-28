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75-летие Победы

В Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

До 9 мая военные проведут еще две репетиции

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Боевые самолеты и вертолеты Балтийского флота провели во вторник в Калининграде первую репетицию воздушного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В небе над центром Калининграда в едином строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС", - сообщили в пресс-службе.

Высота их полета составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 км/ч в зависимости от типа воздушного судна.

Подготовка к параду у летчиков, которые взлетают сразу с трех аэродромов Калининградской области, началась в марте. Сначала выполнялись одиночные полеты в районе мест дислокации, потом проходили тренировки в составе тактических групп, а сейчас - тренировочные полеты над Калининградом.

До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще одну тренировку над городом 30 апреля и генеральную репетицию 7 мая.

Теги
РоссияКалининградская область75-летие Победы
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