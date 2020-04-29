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Пандемия коронавируса нового типа

Участники заседания коллегии Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом

Заседание пройдет под руководством главы ведомства Сергея Шойгу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны пройдет в среду под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

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"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - отметили в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что участникам заседания предстоит обсудить борьбу с коронавирусной инфекцией, оказание помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами и строительство многофункциональных медицинских центров. Особое внимание будет уделено весеннему призыву граждан на военную службу, стартовавшему 1 апреля.

Еще одной важной темой заседания, добавили в Минобороны, станет "ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск".

В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

С марта по 28 апреля было выявлено свыше 2 500 заразившихся коронавирусом в Вооруженных силах РФ и военных учебных заведениях страны. Среди них 960 военнослужащих ВС РФ, 1 041 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах, 277 преподавателей и воспитанников в довузовских учебных заведений Минобороны РФ и 259 гражданских сотрудников ВС РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичИталияРоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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