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Истребители стран Европы сопроводили над Балтикой два российских Ту-160

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Несколько истребителей стран Европы сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160 над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, время полета российских ракетоносцев составило более восьми часов.

Как отмечают в министерстве, самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты военных самолетов РФ проходят "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", отметили в МО РФ.

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (по кодификации НАТО - "Блэкджек") является самым тяжелым боевым самолетом в мире. По данным открытых источников, его взлетная масса составляет более 270 тонн, максимальная скорость в стратосфере - 2 200 км/ч. Бомбардировщик способен нести 12 крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью. Экипаж самолета - четыре человека.

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