Праздничные салюты пройдут в День Победы в 10 городах на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Войска Южного военного округа проведут 9 мая праздничные салюты в 10 городах. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Праздничные салюты, для которых привлечено 45 орудий и 18 салютных установок, будут проведены в 10 городах на территории округа", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Салюты начнутся в 22:00 по местному времени.

Кроме того, военные подготовили к празднику специальную концертную программу. "9 мая в более 50 городах юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах", - сообщил Дворников.

Как добавили в пресс-службе, всего в войсках округа подготовлено более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Также военные поздравят более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности округа.