{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Праздничные салюты пройдут в День Победы в 10 городах на юге России

В 50 городах также организуют движение военных автомобилей с концертно-художественными бригадами для поздравления жителей и ветеранов войны с праздником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Войска Южного военного округа проведут 9 мая праздничные салюты в 10 городах. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Праздничные салюты, для которых привлечено 45 орудий и 18 салютных установок, будут проведены в 10 городах на территории округа", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Салюты начнутся в 22:00 по местному времени.

Кроме того, военные подготовили к празднику специальную концертную программу. "9 мая в более 50 городах юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах", - сообщил Дворников.

Как добавили в пресс-службе, всего в войсках округа подготовлено более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Также военные поздравят более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности округа.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая
Первые отправки призывников в военные части ЦВО состоятся после 20 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС