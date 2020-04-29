Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая

"Призывные комиссии 28 субъектов России в границах ответственности ЦВО начнут работу с 12 мая, первые отправки призывников запланированы после 20 мая. Это лишь часть мер, принятых для обеспечения безопасности", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья и Сибири начнут работу с 12 мая, сообщил журналистам в среду начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

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По словам Линькова, в каждом комиссариате установлены бактерицидные лампы, организована дезинфекция, раздельное посещение военных и призывников, здоровью последних уделят особое внимание. "Для проведения мероприятий весеннего призыва около 500 военных комиссариатов ЦВО обеспечили защитными медицинскими масками, бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции", - указал генерал-майор.

Из регионов дислокации округа в войска будет отправлено 52 тыс. призывников. Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв проводится осенью.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.