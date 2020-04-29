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Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием

29 апреля 1923 года была образована опытно-показательная площадка Всевобуча - прообраз Центрального спортивного клуба армии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил спортсменов ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба.

Глава Минобороны напомнил, что 29 апреля 1923 года была образована опытно-показательная площадка Всевобуча (система обязательной военной подготовки граждан, которая существовала в РСФСР и Советском Союзе) - прообраз Центрального спортивного клуба армии

"Поздравляем наших спортсменов. 97 лет - богатая насыщенная событиями, победами история. Только золотых олимпийских медалей за это время 595. Не знаю, какой еще клуб может похвастаться такими достижениями, и гордиться ими - самое главное", - сказал министр на коллегии военного ведомства.

По его мнению, Центральный спортивный клуб армии - лучший клуб страны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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