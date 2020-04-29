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75-летие Победы

В Калининграде 9 мая для праздничного салюта задействуют фронтовые пушки

Военнослужащие произведут 30 артиллерийских залпов

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Праздничный артиллерийский салют 9 мая в честь Дня Победы в Калининграде будет произведен из фронтовых орудий ЗИС-3, участвовавших в боях при штурме города-крепости Кенигсберга в начале апреля 1945 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"Пушки выпуска 1943 года стоят на вооружении мотострелкового полка Балтийского флота. На некоторых из орудий имеются следы от осколков той войны. Эти пушки до сих пор в строю, теперь они осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле", - пояснили в пресс-службе.

В честь Дня Победы в Калининграде в 22:00 по местному времени (23:00 мск) дадут 30 артиллерийских залпов. Праздничный салют будет произведен из трех салютных и фейерверочных установок калибра 105 и 125 мм и трех 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 в парке Победы, примыкающем к мемориалу 1 200 воинам-гвардейцам.

"Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тренировок праздничного салюта без выполнения стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок", - отметили в пресс-службе.

В День Победы в Калининграде также состоится воздушный парад. В небе над центром города, на высоте от 150 до 300 м, в парадном строю пролетят 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота - истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Теги
РоссияКалининградская область75-летие Победы
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