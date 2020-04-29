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Пандемия коронавируса нового типа
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В армии и военных учебных заведениях России выявили более 2600 заразившихся коронавирусом

Около 100 из них вылечились, сообщили в Минобороны
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 600 заразившихся коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ в период с марта по 29 апреля. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России в среду.

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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1 044 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 075 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 279 гражданских сотрудников.

Около 100 человек среди военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил России, заразившихся коронавирусом, вылечились, уточнили в ведомстве. "Выздоровело 82 человека (за весь период)". "Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ - 279 человек <...> выздоровело 10 человек (за весь период)", - отмечается в документе. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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