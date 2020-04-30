{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Противолодочные Ту-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon, сообщили в пресс-службе Северного флота

СЕВЕРОМОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Два российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"29 апреля 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении.

Российские летчики отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. "Кроме этого, экипажи провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку", - пояснили в пресс-службе Северного флота.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon. "Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Северном флоте.

Ранее в Twitter базы Лоссимут Королевских ВВС Великобритании сообщалось, что британские истребители Typhoon в среду были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые приближались "к зоне интересов" Великобритании и НАТО. В заявлении ВВС королевства подчеркивалось, что "ни в один из моментов российские самолеты не входили в британское суверенное воздушное пространство".

Теги
ВеликобританияНорвегияРоссия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
День Победы в Ростове-на-Дону завершится залпами праздничного салюта
Военнослужащие проведут 30 залпов из шести артиллерийских орудий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС