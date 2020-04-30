День Победы в Ростове-на-Дону завершится залпами праздничного салюта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) вечером 9 мая запустят салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В 22:00 по московскому времени 30 залпов из шести артиллерийских орудий совершат военнослужащие 150 мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, в ходе проведения праздничного салюта в День Победы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что салют произведут из гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковой эффект, и двух фейерверочных установок 2А-85 "Созвездие" на базе автомобиля "КамАЗ", которые и раскрасят небо над Ростовом-на-Дону в праздничные цвета.

Снаряды будут вылетать с интервалами в 30 секунд. Будет израсходовано 180 холостых зарядов, а также около 500 фейерверков различных типов, отметили в пресс-службе.

9 мая в небе над Ростовом-на-Дону экипажи армейской авиации совершат демонстрационный пролет. Планируется, что пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов.