Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Что дата перенесена - это точно, на какое другое число - пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры", - сказал епископ Стефан ТАСС.

Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) сообщалось, что сдача храма запланирована на 6 мая.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма вооруженных сил и возведенный на пожертвования, должен открыться в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.