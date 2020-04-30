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75-летие Победы

Сверхзвуковые истребители и фронтовые бомбардировщики пролетят над Самарой 9 мая

Они пролетят над центром города на высоте до 400 м со скоростью 200-550 км/ч

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вертолеты, сверхзвуковые истребители и фронтовые бомбардировщики совершат пролет над центром Самары в День Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Звено многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М и транспортно-штурмовых Ми-8 совершат пролет над центральной частью города на высоте до 400 м со скоростью 200-550 км/ч. Всего будет задействовано восемь единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в девяти городах России в границах ответственности ЦВО пройдут демонстрационные полеты авиации: 44 самолета и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Теги
РоссияСамарская область75-летие Победы
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