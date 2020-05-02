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75-летие Победы

Как овладели столицей Третьего рейха. О чем говорят рассекреченные архивы Минобороны РФ

© Минобороны России
Уникальные фотографии и малоизвестные факты взятия Берлина советскими войсками, содержащиеся в документах Центрального архива военного ведомства, — в подборке ТАСС

75 лет назад, 2 мая 1945 года, после ожесточенных боев Красная армия штурмом взяла столицу фашистской Германии.

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К этой дате Минобороны России рассекретило множество исторических документов из фондов Центрального военного архива. Мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны" на официальном сайте ведомства публикует боевые донесения и сводки, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии, которые дают представление об ожесточенном характере боев за Берлин.

"Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни"

Штурм Берлина начался 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева.

По данным из опубликованных боевых донесений, 28 апреля 1945-го части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня вели наступательные бои на улицах: на отдельных участках войска продвинулись вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе взяв здание государственной типографии и Ангальтский вокзал. Ликвидация группировки противника продолжалась до 2 мая. В документах говорится, что немцы оказывали упорное сопротивление — каждую улицу и дом приходилось брать штурмом.

Боевое донесение 5-й ударной армии, 28 апреля 1945 года Минобороны России
Описание
Боевое донесение 5-й ударной армии, 28 апреля 1945 года
© Минобороны России
Каждая улица, квартал, отдельный дом, квартира, комната, подвал, упорно обороняются противником и превращены им в опорные пункты и очаги обороны
Из боевого донесения штаба 1-го Белорусского фронта
Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта Минобороны России
Описание
Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта
© Минобороны России

Бои за Рейхстаг начались 29 апреля, овладение им было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии. "На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты", — сообщается в боевом донесении штаба 1-го Белорусского фронта.

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Главный символ гитлеровской Германии представлял собой мощный узел сопротивления и являлся одним из важнейших объектов в системе обороны города: вокруг были отрыты глубокие рвы, устроены заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки. Гарнизон в количестве около 1 тыс. человек имел на вооружении большое количество орудий, пулеметов и фаустпатронов.

Маршал Жуков докладывал Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину: "Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной армии заняли главное здание Рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…" Бои внутри здания продолжались до 1 мая, а отдельные группы немцев, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев… совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели городом Берлин… Только за один день, 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника… 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен
Из боевого донесения маршала Конева Сталину
Здание Гестапо Минобороны России
Описание
Здание Гестапо
© Минобороны России

Также опубликован приказ последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал немецкие войска, оборонявшие город, немедленно прекратить сопротивление: "30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни. <…> Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной <…> удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу".

Приказ коменданта Берлина Гельмута Вейдлинга Минобороны России
Описание
Приказ коменданта Берлина Гельмута Вейдлинга
© Минобороны России

Особый интерес вызывают опубликованные Центральным военным архивом фотографии здания Гестапо, Министерства иностранных дел Германии, Бранденбургских ворот, Варшавского моста и завода электролампочек Osram (старейший немецкий разработчик и производитель светового оборудования — прим. ТАСС).

Варшавский мост Минобороны России
Описание
Варшавский мост
© Минобороны России

"Спасала раненых, вытаскивая их из горящих танков"

Представленные в спецразделе на сайте МО РФ многочисленные наградные документы рассказывают о храбрости и мужестве бойцов Красной армии, проявленных в ходе Берлинской наступательной операции.

Так, рота под командованием старшего сержанта Ильи Съянова из состава 756-го стрелкового полка первой ворвалась в здание Рейхстага. В его наградном листе сказано, что целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли дом, забрасывали их гранатами. "На Съянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен", — сообщается в документе.

Наградной лист старшего сержанта Ильи Съянова Минобороны России
Описание
Наградной лист старшего сержанта Ильи Съянова
© Минобороны России

Еще один интересный архивный документ — наградной листок воспитанника 25-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады красноармейца Ивана Николаева. Он принимал участие в уличных боях в Берлине, на тот момент ему было 15 лет. В наградном документе, согласно которому ему была вручена медаль "За боевые заслуги", так записано в графе про то, как он попал в армию: "Взят как сирота".

Наградной лист красноармейца Ивана Николаева Минобороны России
Описание
Наградной лист красноармейца Ивана Николаева
© Минобороны России

Еще один участник ожесточенных боев на берлинском направлении — санинструктор 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады старшина медицинской службы Раиса Колинько, которая оказывала первую медицинскую помощь советским танкистам.

Она, рискуя своей жизнью, спасала раненых, вытаскивая их из горящих танков. 18 апреля в районе Дидерсдорф Раиса Колинько оказала помощь 28 раненым сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия
Из наградного листа Раисы Колинько
Наградной лист старшины медицинской службы Раисы Колинько Минобороны России
Описание
Наградной лист старшины медицинской службы Раисы Колинько
© Минобороны России

Обращает на себя внимание и документ, в котором содержатся данные про командира взвода связи гвардии старшину Антона Страхова. 172-й гвардейский стрелковый полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии 17 апреля штурмовал Зееловские высоты и город Зеелов.

"Телефонная связь отсутствовала. В это время в тыл части зашел противник, тогда гвардии старшина Страхов с двумя бойцами, удачно пройдя боевое охранение гитлеровцев, сумел восстановить связь со штабом полка. А позже, штурмуя одну из высот, гвардии старшина Страхов из личного оружия уничтожил 12 фашистов", — сообщается в наградном листе.

"Это было проявлением подлинного гуманизма"

Рассекреченные документы свидетельствуют также о том, что еще не были окончены бои в Берлине, а советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население города. Должностным лицам были разосланы указания об организации под личную ответственность учета наличия продовольствия, зерна, скота и картофеля. Были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан, введена карточная система. В Берлине необходимо было обеспечить продуктами более 2 млн человек гражданского населения.

Расчет потребности продовольствия для населения Берлина Минобороны России
Описание
Расчет потребности продовольствия для населения Берлина
© Минобороны России

"Только силами 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для снабжения населения столицы Германии было выделено 105 тыс. тонн зерна, 18 тыс. тонн мясопродуктов, 4,5 тыс. тонн жиров и 6 тыс. тонн сахара", — сообщается в документах.

Согласно постановлению Военсовета 1-го Белорусского фронта, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Питанием обеспечивались самые разные категории берлинцев: рабочие, служащие, дети, деятели науки, медицины, культуры, врачи, учителя, больные и иждивенцы.

Из постановления Военсовета 1-го Белорусского фронта Минобороны России
Описание
Из постановления Военсовета 1-го Белорусского фронта
© Минобороны России

В конце мая были установлены нормы снабжения молоком детей до восьмилетнего возраста, как говорится в документе, за счет использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тыс. литров молока.

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Советское командование оказывало гуманитарную помощь и гражданскому населению других немецких городов — Дрездену, Хемницу и Штеттину.

Еще до штурма Берлина 7 апреля было издано постановление об организации медицинской помощи раненым и больным военнопленным. "…среди взятых в плен солдат и офицеров противника имеется большое количество раненых, истощенных и больных, в том числе инфекционных (дизентерия) <…> В госпиталях фронта скопилось свыше 12 тыс. больных, раненых и ослабленных военнопленных <…> Военный Совет фронта постановляет организовать три госпиталя-коллектора на 5 тыс. человек каждый", — так была обозначена задача в рассекреченном постановлении 1-го Белорусского фронта.

Из постановления Военного Совета 1-го Белорусского фронта Минобороны России
Описание
Из постановления Военного Совета 1-го Белорусского фронта
© Минобороны России

28 апреля генерал-полковник Николай Берзарин (командующий 5-й ударной армией был назначен военным комендантом Берлина) издал приказ, который гарантировал мирному населению безопасность и жизнь.

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Среди круга проблем, которые предстояло решать для налаживания мирной жизни столицы Германии, — заминированные здания, разрушенная инфраструктура и коммунальное хозяйство, отсутствие продовольствия и медикаментов, электричества, повреждение канализации и водопровода. И еще плюс к этому — горы трупов и вероятность возникновения различных инфекций. Документы свидетельствуют, что в качестве первой помощи в Берлин поступило 96 тыс. тонн зерна, 60 тыс. тонн картофеля, около 50 тыс. голов скота для убоя, сахар, жиры и многие другие продукты.

В результате всех этих мероприятий была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее… Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу
Из рассекреченных документов Центрального архива МО РФ
Восстановление городского транспорта Минобороны России
Описание
Восстановление городского транспорта
© Минобороны России

Сообщается, что при поддержке военных комендатур вновь созданные органы самоуправления в Берлине развернули работу по восстановлению города. Большую помощь в этой работе оказывали и советские воинские части. Так, саперы построили на главных берлинских магистралях 34 автомобильных моста, провели разминирование множества зданий и целых кварталов.

Охрана ценностей и память

Опубликованные документы свидетельствуют о том, что советское правительство и командование Красной армии с уважением относились к культурным ценностям немецкого народа. Все знаковые объекты культурного наследия были взяты под охрану для обеспечения их сохранности: архив, домик в парке и дом-музей Иоганна Гете, келья Мартина Лютера в Августинском монастыре, православная церковь в Лейпциге.

Распоряжение Военного Совета 8-й гвардейской армии Минобороны России
Описание
Распоряжение Военного Совета 8-й гвардейской армии
© Минобороны России

Были предприняты меры к розыску и обнаружению картин известнейших мировых художников из Дрезденской галереи, экспонатов и коллекций научно-исторического значения Музея естествознания. Благодаря кропотливой работе были найдены полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров. Об этом свидетельствует наградной лист младшего лейтенанта Леонида Рабиновича, который был награжден медалью "За боевые заслуги" 9 мая.

Наградной лист младшего лейтенанта Леонида Рабиновича Мино
Описание
Наградной лист младшего лейтенанта Леонида Рабиновича
© Мино

В штурме Берлина принимали участие тысячи советских солдат и офицеров, многие из которых погибли и были похоронены на территории Германии и Польши. Для того чтобы увековечить их память, в июне 1945 года было решено создать братские кладбища, а в городах Зеелов, Берлин, Бранденбург, Ратенов, Шарлиббе, Шенхаузен, Варшава, Кюстрин и Кольберг в местах захоронений воздвигнуть монументальные памятники.

Подготовил Роман Азанов по материалам документов Центрального архива Минобороны России

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