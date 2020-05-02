В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне продолжает публиковать рассекреченные архивные документы об освобождении крупнейших городов Европы . В новом мультимедийном разделе "Финальный аккорд Великой войны" на сайте ведомства представлены уникальные материалы о Берлинской операции. "Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.

Посетители раздела смогут ознакомиться с ранее не опубликованными боевыми донесениями, журналами боевых действий, отчетами и сводками с фронта и наградными листами. Рассекреченные документы дают представление не только о ходе и характере боевых действий, но и о внимании советского командования к снабжению продовольствием жителей Берлина и окрестных городов, оказанию медицинской помощи военнопленным и гражданскому населению, охране культурных ценностей. Берлинская наступательная операция 16 апреля 1945 года Красная Армия начала операцию по штурму столицы Германии. Согласно плану, брать немецкую столицу должны были силы 1-го Украинского и 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршал Константина Рокоссовского должны были вести наступление к северу от Берлина, стремясь отрезать соединения и части противника на Балтийском побережье от города, а затем - наступлением на юго-запад охватить город с севера. Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева наступали с юга от Берлина, проводя вспомогательное наступление в направлении Дрездена. Развивая наступление, войска фронта должны были охватить город с юга, соединиться к западу от столицы с войсками 2-го Белорусского фронта, и ударить по городу с юга. Главный удар с востока наносился силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова.

На эту тему Знаменосцы Победы. Кто водрузил штурмовой флаг над Рейхстагом

Темп продвижения 1-го Белорусского фронта через оборонительные эшелоны фашистов вокруг Берлина на начальном этапе операции оказался ниже запланированного - противник оказывал ожесточенное сопротивление, из-за особенностей местности и оборонительных укреплений немцев советские войска наступали по относительно узким полосам фронта, что сковывало маневренные действия их механизированных и танковых частей. Тем не менее, нацеленные на скорейший разгром врага советские войска прорвали все оборонительные рубежи на подступах к Берлину, и 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта начался штурма самого города. Красное знамя над Берлином Из опубликованных боевых донесений следует, что 28 апреля 1945 года части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина, ведя наступательные бои на улицах Берлина, на отдельных участках продвинулись вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе взяв здание государственной типографии и Ангальтский вокзал. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии. "Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещениях здания рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты", - следует из боевого донесения 1-го Белорусского фронта. Противник превратил здание рейхстага в мощный оборонительный узел - окруженное заграждениями и глубокими рвами, оборудованное пулеметными и артиллерийскими огневыми точками, с гарнизоном из почти 1 тыс. человек, вооруженных в том числе фаустпатронами, здание рейхстага было одним из важнейших объектов в системе обороны города. "Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной армии заняли главное здание рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается <…>", - следует из доклада Жукова Сталину. Бои в рейхстаге продолжались до 1 мая, 2 мая капитулировали последние силы противника, оборонявшиеся в подвалах здания - завершилась ликвидация последних очагов сопротивления в городе. В приказе последнего германского коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга от 2 мая прозвучал призыв к обороняющимся прекратить борьбу. "Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной, <…> удлиняют ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу", - говорится в приказе.