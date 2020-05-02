В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне продолжает публиковать рассекреченные архивные документы об освобождении крупнейших городов Европы . В новом мультимедийном разделе "Финальный аккорд Великой войны" на сайте ведомства представлены уникальные материалы о Берлинской операции.
"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
Посетители раздела смогут ознакомиться с ранее не опубликованными боевыми донесениями, журналами боевых действий, отчетами и сводками с фронта и наградными листами. Рассекреченные документы дают представление не только о ходе и характере боевых действий, но и о внимании советского командования к снабжению продовольствием жителей Берлина и окрестных городов, оказанию медицинской помощи военнопленным и гражданскому населению, охране культурных ценностей.
Берлинская наступательная операция
16 апреля 1945 года Красная Армия начала операцию по штурму столицы Германии. Согласно плану, брать немецкую столицу должны были силы 1-го Украинского и 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршал Константина Рокоссовского должны были вести наступление к северу от Берлина, стремясь отрезать соединения и части противника на Балтийском побережье от города, а затем - наступлением на юго-запад охватить город с севера.
Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева наступали с юга от Берлина, проводя вспомогательное наступление в направлении Дрездена. Развивая наступление, войска фронта должны были охватить город с юга, соединиться к западу от столицы с войсками 2-го Белорусского фронта, и ударить по городу с юга. Главный удар с востока наносился силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова.
Темп продвижения 1-го Белорусского фронта через оборонительные эшелоны фашистов вокруг Берлина на начальном этапе операции оказался ниже запланированного - противник оказывал ожесточенное сопротивление, из-за особенностей местности и оборонительных укреплений немцев советские войска наступали по относительно узким полосам фронта, что сковывало маневренные действия их механизированных и танковых частей.
Тем не менее, нацеленные на скорейший разгром врага советские войска прорвали все оборонительные рубежи на подступах к Берлину, и 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта начался штурма самого города.
Красное знамя над Берлином
Из опубликованных боевых донесений следует, что 28 апреля 1945 года части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина, ведя наступательные бои на улицах Берлина, на отдельных участках продвинулись вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе взяв здание государственной типографии и Ангальтский вокзал. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии.
"Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещениях здания рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты", - следует из боевого донесения 1-го Белорусского фронта.
Противник превратил здание рейхстага в мощный оборонительный узел - окруженное заграждениями и глубокими рвами, оборудованное пулеметными и артиллерийскими огневыми точками, с гарнизоном из почти 1 тыс. человек, вооруженных в том числе фаустпатронами, здание рейхстага было одним из важнейших объектов в системе обороны города.
"Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной армии заняли главное здание рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается <…>", - следует из доклада Жукова Сталину. Бои в рейхстаге продолжались до 1 мая, 2 мая капитулировали последние силы противника, оборонявшиеся в подвалах здания - завершилась ликвидация последних очагов сопротивления в городе.
В приказе последнего германского коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга от 2 мая прозвучал призыв к обороняющимся прекратить борьбу. "Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной, <…> удлиняют ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу", - говорится в приказе.
"Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев <…>совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели г. Берлин <…> Только за один день - 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника <…> 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров - командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен", - сообщил в боевом донесении командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев.
Герои битвы за Берлин
Опубликованные наградные документы свидетельствуют о многочисленных проявлениях мужества и героизма в ходе Берлинской операции. Так, воспитанник 25-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады красноармеец Иван Николаев, которому в апреле 1945 года было всего 15 лет, удостоен медали "За боевые заслуги".
В бою за рейхстаг рота старшего сержанта Ильи Съянова из состава 756-го стрелкового полка первой уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен. Бойцы Съянова первыми ворвались в здание и целые сутки удерживали его - гитлеровцы безуспешно пытались выбить советских бойцов поджогом здания и гранатами.
В документах также отражен подвиг гвардии старшины Антона Страхова, командира взвода связи 172-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. При штурме Зееловских высот на подступах к Берлину он с двумя бойцами, минуя боевое охранение противника, восстановил отсутствующую связь со штабом полка. Позже, при штурме одной из высот Страхов лично уничтожил 12 фашистов.
В наградном листе старшины медицинской службы Раисы Колинько говорится о подвиге, совершенном ею 18 апреля в районе Дидерсдорф. Колинько оказывала первую медицинскую помощь танкистам. Рискуя жизнью, спасала раненых, вытаскивала их из горящих танков. Во время эвакуации 28 раненых она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Своевременно сообщив о противнике, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия.
С завершением боев многих из павших в битве за Берлин красноармейцев похоронили на территории Германии и Польши. В июне 1945 года для их увековечивания принято решение создать братские кладбища. В Зеелове, Берлине, Бранденбурге, Ратенове, Шарлиббе, Шенхаузене, Варшаве, Кюстрине и Кольберге в местах захоронений советских воинов силами военно-строительных частей, а также рабочих и архитекторов из местного населения воздвигнуты монументы и памятники.
Спасти от голодной смерти
Еще до завершения боев в городе, 25 апреля военным комендантом Берлина был назначен командующий 5-й ударной армии генерал-полковник Николай Берзарин. Приказом №1 от 28 апреля он гарантировал мирному населению безопасность и жизнь. Кроме того, советское командование сразу же по завершении боев занялось организацией продовольственного снабжения насчитывавшего более 2 млн человек гражданского населения Берлина.
В городе ввели карточную систему. Постановлением Военсовета 1-го Белорусского фронта, на одного жителя города в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Были также приняты меры по обеспечению медикаментами больниц и аптечной сети города. Для снабжения населения столицы Германии было выделено 105 тыс. тонн зерна, 18 тыс. тонн мясопродуктов, 4,5 тыс. тонн жиров и 6 тыс. тонн сахара.
31 мая постановлением Военсовета 1-го Белорусского фронта установлены нормы снабжения молоком детей до восьмилетнего возраста "за счет использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тыс. л молока."
"В результате всех этих мероприятий была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее <…> Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев - это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу", - следует из рассекреченных документов.
Работники военных комендатур решали и задачи восстановления гражданской инфраструктуры. Были организованы склады и восстановлены важнейшие предприятия пищевой промышленности: мельницы, макаронные фабрики, скотобойни и др. Также предстояло обеспечить пожарную безопасность, провести разминирование зданий, мостов, восстановить коммунальное хозяйство, канализацию, водопровод, наладить подачу электричества, предотвратить распространение инфекций.
Советское командование оказывало гуманитарную помощь гражданскому населению и других немецких городов. В частности, в документах указаны Дрезден, Хемниц, Штеттин.
Без помощи не остались и военнопленные. Еще 7 апреля постановлением Военсовета 1-го Белорусского фронта началась организация медпомощи раненым и больным военнопленным. "В госпиталях фронта скопилось свыше 12 тыс. больных, раненых и ослабленных военнопленных <…> Военный Совет фронта постановляет организовать три госпиталя-коллектора на 5 тыс. человек каждый", - говорится в постановлении.
Искусство вечно
Командование Красной Армии уделило особое внимание сохранению культурных ценностей столицы Германии. Под охрану были взяты знаковые культурные объекты Берлина. Организованный поиск картин Дрезденской галереи позволил спасти полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров. Были сохранены экспонаты и коллекции научно-исторического значения берлинского Музея естествознания.