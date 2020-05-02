Госиспытания десантируемого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" для Воздушно-десантных войск скоро выйдет на государственные испытания. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Какую технику получит армия России в 2020 году

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В военном ведомстве сообщили, что в ВДВ завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемого парашютным способом.

"В ближайшее время разработчики приступят к государственным испытаниям опытных образцов, по итогам которых будет принято решение о принятии на вооружение автомобильной техники для соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск", - сказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе разработчика автомобиля - АО "Ремдизель" - сообщили, что "Тайфун-ВДВ" начнет поступать на вооружение российской армии в 2020 году.

Тайфун-ВДВ" К4386 имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.