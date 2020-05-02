{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Госиспытания десантируемого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" начнутся в ближайшее время

"Тайфун-ВДВ" начнет поступать на вооружение российской армии в 2020 году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" для Воздушно-десантных войск скоро выйдет на государственные испытания. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

На эту тему
Какую технику получит армия России в 2020 году

В военном ведомстве сообщили, что в ВДВ завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемого парашютным способом.

"В ближайшее время разработчики приступят к государственным испытаниям опытных образцов, по итогам которых будет принято решение о принятии на вооружение автомобильной техники для соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск", - сказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе разработчика автомобиля - АО "Ремдизель" - сообщили, что "Тайфун-ВДВ" начнет поступать на вооружение российской армии в 2020 году.

Тайфун-ВДВ" К4386 имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Как овладели столицей Третьего рейха. О чем говорят рассекреченные архивы Минобороны РФ
Уникальные фотографии и малоизвестные факты взятия Берлина советскими войсками, содержащиеся в документах Центрального архива военного ведомства, — в подборке ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС