Российские и армянские летчики провели генеральную репетицию пролета в честь Дня Победы

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Летчики российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении провели генеральную репетицию пролета в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ЮВО.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8МТВ и Ми-24П выполнили пролет над мемориальным комплексом "Мать Армения" в Ереване, после чего летчики пролетели на минимальных высоте и скорости над "Большой" и "Малой крепостью" - дислокацией российской военной базы в Гюмрийском военном гарнизоне", - отмечается в сообщении ЮВО.

Как сообщается в релизе, всего в подготовке к праздничным мероприятиям задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49, до 2044 года.