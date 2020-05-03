Российские военные в Италии продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Брешиа

БЕРГАМО /Италия/, 3 мая. /ТАСС/. Российские военные специалисты дезинфицируют два лечебных учреждения в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Две колонны с российской спецтехникой переезжают из Бергамо в Брешиа, сообщили в Минобороны.

"Российские военные специалисты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Две колонны с российской специальной техникой приступили к совершению 60 километрового марша из города Бергамо (база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио) в Брешиа", - сообщили в Минобороны.

Всего российскими специалистами войск РХБЗ совместно с итальянскими коллегами полностью продезинфицированы пансионаты для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 109 зданий и сооружений, более 1 млн 50 тыс. кв. м внутренних помещений и более 330 тыс. кв. м дорог.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.